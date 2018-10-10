Місто домоглось укладання мирової угоди, яка дозволить якнайшвидше повернути киянам гарячу воду

Сьогодні господарський суд м. Києва затвердив мирову угоду між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та НАК "Нафтогаз України".

Предметом мирової угоди між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" та НАК "Нафтогаз України" є боргові зобов’язання, що мають джерела для компенсації, наприклад, заборгованість споживачів. Штрафи, пені – списані і не є предметом врегулювання мирової угоди.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Після отримання ухвали суду комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зможе укласти договори на постачання газу та розпочати процес відновлення послуги гарячого водопостачання для чотирьох районів Києва.

"Умови мирової угоди, що була підписана сторонами – це умови компромісу. Вони суттєво відрізняються від тієї ситуації, що ми мали у травні цього року. У результаті складних переговорів та участі керівництва Уряду України, виділена субвенція на погашення різниці в тарифах. Це зобов’язання державного бюджету перед теплопостачальними підприємствами в сумі 729 млн грн. На сьогодні списані штрафні санкції та пені, на чому ми, власне, наполягали. Предметом угоди є лише ті боргові зобов’язання, що мають компенсатора", – пояснив він.