У Києві відбулася конференція BIMEX Innovation Polygon-2018, присвячена технології інформаційного моделювання будівель при будівництві об'єктів

У вівторок, 9 жовтня, в Києві відбулася унікальна конференція BIMEX Innovation Polygon-2018, присвячена впровадженню BIM-технологій в будівництві.

Технологія Building Information Modeling являє собою моделювання об'єктів з використанням програмного забезпечення, що передбачає збір і автоматичну обробку необхідної документації. Вона також передбачає проектування будівельних об'єктів, як єдиного цілого з подальшою автоматичною зміною параметрів у разі коригування ввідних даних.

Подібний підхід дозволяє суттєво скоротити витрати на всіх етапах робіт, тому він може дати істотний поштовх для розвитку національної економіки.

Про це під час вступного слова сказав виконавчий директор Українського Центру Сталевого Будівництва В'ячеслав Колесник.

«BIM-технології – це можливий драйвер для прискореного розвитку будівельної галузі, тому що при відносній дешевизні використання вони дозволяють отримати значні економічні вигоди як інвестору, так і виконавцю на кожному етапі проектування та будівництва об'єкта. Якщо ми отримаємо масове їх застосування, то від цього виграє вся українська економіка», - сказав він.

Керівник проектного бюро ДП «Вуглесинтезгаз України» групи «Нафтогаз» Олександр Щербатюк звернув увагу присутніх на те, що передові країни планети вже почали впроваджувати BIM-технологій багато років тому, а сьогодні ці технології у деяких з них вже вважаються державними стандартами.

Враховуючи це, багато інвесторів і підрядників мають на увазі застосування BIM, тому державі, як чи не найголовнішому замовнику масштабних проектів в інфраструктурі та інших галузях, варто задуматися про те, щоб взяти на озброєння цю практику.

«Незалежно від того, в якій частині світу йдеться про масштабний проект, без BIM-технологій ці проекти не розглядаються в принципі, навіть якщо в цій країні BIM не став державним стандартом», - сказав він.

Під час конференції учасникам презентували реальний досвід застосування BIM-технологій в Україні.

Директор з капітального будівництва та інвестицій «Запоріжсталь» Олексій Лебедєв розповів про те, як в минулому році комбінат завершив реалізацію проекту будівництва доменної печі №3.

За його словами, з допомогою BIM-технологій підприємству вдалося істотно скоротити термін будівництва печі, що з лишком окупило витрати на використання необхідного програмного забезпечення.

«Те, що на це варто витратити гроші до проведення робіт, говорять результати нашого проекту. Коли ви можете скоротити термін реалізації з 12 до 8 місяців, як у нас, а проаналізувавши помилки, ми розуміємо, що можна було реалізувати його за 7 або за 6 місяців», - зазначив він.

Також він вказав на те, що застосування BIM-технологій на стадії проектування допомогло не втрачати час на етапі безпосереднього виконання робіт:

«Створюючи модель, ми базувалися на існуючих проектах 2-D, звичайних проектах, які виконують наші проектувальники. За фактом опрацьовано 15 тисяч листів, усунуто близько 11 тисяч колізій. Уявіть, що ці колізії усуваються під час реалізації проекту прямо на об'єкті. Це втрати часу і витрати грошей».

Важливість впровадження BIM-технологій при будівництві об'єктів прекрасно розуміють у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, про що заявив присутній на конференції заступник міністра Лев Парцхаладзе.

За його словами, міністерство планує з наступного року почати впровадження BIM-технологій для об'єктів зі значним класом наслідків в обов'язковому порядку.

«Ми хочемо, щоб 2019-й рік став роком BIM-технологій для нас. Ми вважаємо це дуже важливим, своєчасним, хоча Європейський Союз почав це з 2015 року впроваджувати. Ми хочемо, щоб в 2019-му році BIM-технології вже в обов'язковій мірі застосовувалися хоча б для об'єктів СС3, для третьої категорії. Ми якраз зараз серйозно аналізуємо. У наступному році, я думаю, що у нас з'явиться обов'язкове застосування BIM-технологій», - сказав він.

Враховуючи актуальність тематики і зацікавлення в BIM-технологій з боку бізнес-спільноти та державних структур, організатори запланували на 2019 рік проведення наступного BIMEX-полігону.