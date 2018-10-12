«Інтергал-Буд» отримав міжнародне визнання одразу з трьома своїми проектами

Провідний забудовник України виграв три нагороди в престижному міжнародному конкурсі European Property Awards 2018.

Цьогоріч, організатори запросили будівельну компанію «Інтергал-Буд» взяти участь в European Property Awards 2018, який відбувається щорічно в Лондоні. В рамках конкурсу журі обирає не більше 5-ти компаній в одну категорію та нагороджує кращих з кращих фахівців у сфері нерухомості: архітекторів, дизайнерів інтер'єру, ріелторів та девелоперів усього світу.

Як результат, компанія «Інтергал-Буд» перемогла в категоріях:

Mixed - use Architecture for Ukraine з проектом « INTERGAL CITY » ;

з проектом ; Residential High - rise Development for Ukraine з житловим комплексом комфорт-класу «Малахіт»;

з житловим комплексом комфорт-класу ResidentialDevelopment for Ukraine – ЖК «Озерний гай Гатне».

«INTERGAL CITY»

Унікальне місто майбутнього – новітній комплекс бізнес-класу «INTERGAL CITY» розташований в самому серці столиці, на Печерську, на вул. Старонаводницькій.

Головна превага комплексу – унікальна архітектура з багаторівневими терасами для мешканців, відвідувачів та працівників офісних приміщень.

Футуристична елегантність комплексу дозволить розмістити у його вежах елітні житлові апартаменти та пентхауси.

В комплексі розташується сучасний бізнес-центр з відкритими терасами та зонами відпочинку просто неба. Торговельно-розважальний центр з галерею бутиків, розкішний SPA-центр з басейном, фітнес-центр,кафе та ресторани, школа, дитячий садок, студія розвитку дітей, танцювальна школа, коворкінг, супермаркет, конференц холл, кінотеатр – до послуг мешканців комплексу будуть всі можливості сучасного стилю життя.

Головною окрасою комплексу стане масштабний публічний простір на рівні 6 метрів над землею з видами на дзвіниці Києво-Печерської Лаври і монумент «Батьківщина-Мати.

«Малахіт»

Сучасний житловий комплекс розташований майже в самому центрі Києва і повністю відповідає сучасним європейським вимогам.

Комплекс має закриту територію з постійним відеоспостереженням та охороною. Буде побудовано дитячий садок та вже будується підземний паркінг. На території буде створено сучасну променад алею, ландшафтним дизайном, зонами відпочинку, дитячими та спортивними майданчиками. Родзинка комплексу – лаунж-зона на даху будинку №3, де організована зона барбекю, дитячий майданчик зі спеціальним безпечним покриттям.

«Озерний гай Гатне»

Один із наймасштабніших проектів компанії «Інтергал-Буд» в передмісті столиці. На території площею понад 48 га заплановане зведення 47 будинків загальною житловою площею близько 500 тис кв. м. Комплексна забудова за принципом "місто в місті" передбачає, окрім житла, два дитячих садочки з класами початкової школи, оздоровчий центр з басейном, клініку, ресторан з терасою, паркінг, власне пожежне депо, дитячі та спортивні майданчики, парк і зону відпочинку з пляжем і обладнаною набережною.

Вперше житловий комплекс має власні озера на яких живуть лебеді.

Професійне журі особливо відмитило архітектуру, комплексний підхід до інфраструктури та продуманість житлових об’єктів компанії забудовника.

За 15 років діяльності компанія «Інтергал-Буд» успішно реалізувала більше 70 проектів, створила десятки об’єктів соціальної інфраструктури: дитячі садки, поліклініки, стадіони, сквери та парки, прогулянкові зони, магазини та торговельні центри тощо. На сьогодні «Інтергал-Буд» зводить одночасно більше ніж 900 тис. квадратних метрів нерухомості.

Основними перевагами що відрізняють компанію від інших забудовників на ринку нерухомості України є сучасний європейський підхід до будівництва житлових проектів - низька щільність забудов, забезпечення комплексів всією необхідною інфраструктурою, велика увага до організації зон відпочинку та прибудинкової території, стильні фасадні рішення та дизайн вхідних груп, унікальна опція «ремонт під ключ» від забудовника, гарантії якості матеріалів та робіт.

В планах компанії найближчим часом стартувати з продажами квартир в 7 нових столичних житлових комплексах. Акценти будуть зміщені з проектів комфорт-класу на більш високий рівень, в бізнес-сегмент.