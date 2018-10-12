"Київтеплоенерго" вже може включати гарячу воду в столиці - "Нафтогаз"

Це стало можливо завдяки підписанню договору на постачання газу між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", який базується на мировій угоді.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" почала постачати природний газ для комунального підприємства "Київтеплоенерго" за пільговою ціною, повідомляє прес-служба НАК.

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Згідно з повідомленням, це стало можливо завдяки підписанню договору на постачання газу між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", який базується на мировій угоді, затвердженій Господарським судом Києва 10 жовтня.

Договір укладено на умовах, передбачених постановою Кабінету Міністрів №187 від 22 березня 2017 року "Про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

"Це означає, що "Київтеплоенерго" отримуватиме газ на пільгових умовах, визначених урядом для виробників тепла, які забезпечують тепловою енергією населення та інших захищених споживачів", - повідомили в прес-службі.

Одночасно з підписанням договору "Нафтогаз" надав "Київтеплоенерго" номінації на другу декаду жовтня. Тому "Київтеплоенерго" має можливість відновити гаряче водопостачання в Києві та своєчасно розпочати опалювальний сезон.

"Як і інші кияни, ми сподіваємося, що гаряче водопостачання у столиці буде відновлено максимально швидко. Договір з "Київтеплоенерго" укладено на тих умовах, які прямо визначені законодавством. Ми пропонували це компанії ще навесні. Ми сподіваємося, що якщо в інших містах хтось буде міняти керуючого теплопостачальним підприємством, всі необхідні дії будуть зроблені завчасно, щоб не створювати незручності для споживачів. Всі спірні питання між суб'єктами господарювання треба вирішувати вчасно і виключно в правовому полі", – цитує прес-служба першого заступника голови правління "Нафтогазу" Сергія Перелому.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня КП "Київтеплоенерго" підписало мирову угоду з НАК "Нафтогаз України" про правонаступництво боргових зобов'язань попереднього оператора теплових активів столиці - енергокомпанії "Київенерго" - у розмірі 2,4 мільярда гривень, а 10 жовтня Господарський суд Києва затвердив дану мирову угоду.

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів знайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції місту Київ на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 мільйонів гривень, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оформити і подати йому на підпис.

На початку жовтня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба України повністю перерахували 730 мільйонів гривень Києву додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. 1 травня теплові мережі столиці перейшли від "Київенерго" (входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова) в управління КП "Київтеплоенерго". 1 серпня "Київтеплоенерго" також отримало в управління генеруючі об'єкти (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, завод "Енергія").

22 травня влада Києва повідомила, що "Нафтогаз" відмовляється укладати договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" з-за боргів попереднього оператора "Київенерго" (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це 23 травня на засіданні Київради було прийнято рішення, згідно з яким боргові зобов'язання "Київенерго" не підлягають передачі "Київтеплоенерго".

23 травня "Нафтогаз" заявив, що готовий укласти договір на постачання газу з "Київтеплоенерго" одразу після вирішення питання правонаступництва 5 мільярдів гривень боргів, які були накопичені "Київенерго".

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, заборгованість "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" включає в себе близько 1,2 мільярда гривень нарахованих штрафів і пені, і питання погашення боргових зобов'язань потребує вирішення на національному рівні. Щодо 1,2 мільярда гривень між сторонами триває судовий спір.

Наприкінці липня Київ отримав дозвіл від Кабінету міністрів закупити газ на найближчий місяць для забезпечення роботи міських ТЕЦ на відкритому ринку.

1 серпня КМДА закупила газ у приватних постачальників для ТЕЦ за ціною 10,2 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів, що на 47% вище ціни, за якою "Нафтогаз", відповідно зі спеціальними зобов'язаннями, реалізує газ для потреб населення і теплокомуненерго (близько 7 тисяч гривень).