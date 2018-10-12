Тимошенко: щоб забезпечити українців доступним житлом потрібно давати кредити під 3% на 30 років

За словами Юлії Тимошенко, вирішення проблеми доступного житла є одним із ключових завдань Нового економічного курсу, який під її егідою розробили найкращі фахівці країни.

Довгострокові кредити за європейськими ставками без першого внеску швидко забезпечать українців доступним житлом.

Про це заявила Юлія Тимошенко на прес-конференції у Дніпрі.

«Треба зробити всього три речі для тих, хто хоче сьогодні купити житло. Дати можливість купити його без першого внеску. Іпотечний кредит мусить мати європейську ставку – не більше 2-3%. Цей кредит має бути довгостроковим – на 20-30 років, якщо цього захоче родина, для того щоб вона могла купити житло», – пояснила лідер «Батьківщини».

Паралельно, на її думку, держава повинна «розкріпостити» галузь, знявши із неї бюрократичні дозволи та вимоги, які сьогодні змушують будівельників віддавати корумпованим чиновникам усіх рівнів до 50 відсотків собівартості.

За словами Юлії Тимошенко, вирішення проблеми доступного житла є одним із ключових завдань Нового економічного курсу, який під її егідою розробили найкращі фахівці країни.

«Новий економічний курс – це намагання виграти глобальну конкуренцію за людину. Щоб люди мільйонами не їхали з України. А це означає – комплексно вирішити питання привабливості життя в Україні», – додала лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко також повідомила, що 19-го жовтня починає роботу спеціальна інтернет-платформа, де кожен охочий зможе подати свої пропозиції до Нового економічного курсу.