Площу спортмайданчиків у нових житлових кварталах збільшать в 10 разів

Водночас, нові ДБН скасовують обов'язкове проектування в житлових кварталах господарських майданчиків для чищення килимів і сушіння білизни.

Нові державні будівельні норми, які набули чинності з 1 вересня, збільшують у два рази розміри площ для відпочинку дорослого населення та у десять разів - для занять спортом.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) з посиланням на заступника міністра Лева Парцхаладзе.

Згідно з новими ДБН, питомі розміри майданчиків для відпочинку дорослого населення збільшилися з 0,1 до 0,2 кв. м на людину, для занять спортом - з 0,2 до 2 кв. м на людину.

Водночас, нові ДБН скасовують обов'язкове проектування в житлових кварталах господарських майданчиків для чищення килимів і сушіння білизни.

При цьому можливість проектувати господарські майданчики залишилася. Майданчики для господарських цілей можуть облаштовуватися на прибудинкових територіях на відстані не більше 100 м до найбільш віддаленого входу в будинок за рішенням органів місцевого самоврядування. Розрахунок - 0,1 кв. м на одну людину або 0,25 кв. м на одну квартиру.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові для виконання нормативні документи, що використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.