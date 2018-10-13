Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 15 жовтня, але гріти буде не одразу

Через тривалу відсутність гарячої води на підготовку мереж до запуску теплоносія необхідно близько двох тижнів.

Опалювальний сезон у столиці розпочнеться 15 жовтня. Однак через тривалу відсутність гарячої води на підготовку мереж до запуску теплоносія необхідно близько двох тижнів.

Про це під час прес-брифінгу на території ТЕЦ-6 повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує прес-служба КМДА.

«Враховуючи прогноз погоди та різке похолодання, з наступного тижня ми розпочинаємо опалювальний сезон - із 15 жовтня. Для розгортання системи централізованого опалення нам необхідно близько двох тижнів, адже тривала відсутність гарячої води негативно вплинула на стан мереж», – сказав він.

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Пантелеєв нагадав, що у столиці велика протяжність теплових мереж – більш як 2,9 тисячі кілометрів.

«Тому ми заздалегідь розгортаємо роботу, аби встигнути запустити опалення до настання холодів», – пояснив Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, у Києві відновили роботу ТЕЦ-6 та відновлюють роботу котельних для подачі гарячої води.

Пантелеєв заявив, що гаряче водопостачання у квартирах киян з’явиться через 3-4 дні.

У жителів декількох районів столиці з весни немає гарячої води через господарський спір між НАК «Нафтогаз України» та столичною владою, яка не хоче визнавати борги попереднього оператора мереж – компанії «Київенерго».

9 жовтня комунальне підприємство «Київтеплоенерго» підписало мирову угоду з «Нафтогазом» про правонаступництво боргових зобов'язань «Київенерго» у розмірі 2,4 мільярдів гривень, а 10 жовтня Господарський суд Києва затвердив цю мирову угоду.

12 жовтня «Нафтогаз» почав поставляти газ КП «Київтеплоенерго».