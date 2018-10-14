На Чернігівщині 80 будівель у зоні надзвичайної ситуації поблизу Ічні визнано аварійними

Робочі групи у зоні надзвичайної ситуації проводять комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення.

На Чернігівщині у зоні надзвичайної ситуації поблизу Ічні внаслідок вибухів на військових складах станом на 14 жовтня пошкодженими визнали понад 80 будівель у 10 населених пунктах.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю Чернігівської ОДА, посилаючись на результати сьогоднішнього засідання оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.

Згідно з інформацією, робочі групи у зоні надзвичайної ситуації проводять комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення.

«За результатами обстежень визначено пошкодженими 80 будинків, квартир та інших капітальних споруд у 10 населених пунктах. Найбільше - у с. Августівка – 34, с. Дзюбівка – 24», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що місцеві органи влади створили резерв будівельних матеріалів, передбачений для проведення відновлювальних робіт. Будівельні матеріали надходять з інших областей країни. Упродовж 13 жовтня здійснювалися роботи з доставки будівельних матеріалів до найбільш постраждалих 10 населених пунктів.

На сьогодні в Ічнянському районі залишаються відключеними від газопостачання 3737 абонентів у 8 населених пунктах (м. Ічня, села Гмирянка, Іржавець, Гужівка, Рожнівка, Крупичполе, Бурімка, Максимівка). Учора проведені роботи з відключення 1058 абонентів у 5 населених пунктах. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації триває.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.

Довідка: площа території 6-го арсеналу Міноборони складає 682 га, у тому числі 402 га – технічна територія, на якій розташовано 128 місць зберігання боєприпасів. На арсеналі зберігалося 69,5 тис. тон боєприпасів.