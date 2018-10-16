У чотирьох великих містах України вже стартував опалювальний сезон

Тепло подають переважно до бюджетних установ.

У чотирьох українських містах – Києві, Львові, Вінниці та Броварах на Київщині – вже офіційно стартував опалювальний сезон.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"Щоправда, тепло там подають переважно до дитсадків, шкіл, поліклінік, лікарень, закладів культури", - зазначають у повідомленні.

У Києві почали подавати до квартир гарячу воду, якої не було кілька місяців через борги за газ. Зокрема, вона вже з'явилася на Троєщині поблизу ТЕЦ-6. Місцеві жителі розповідають, що в деяких будинках уже навіть потепліли батареї.

Опалювальний сезон в Україні офіційно стартував, 15 жовтня. Проте, відповідно до правил, місцеві органи влади ухвалюють рішення про запуск опалення після того, як надворі протягом трьох днів поспіль середня температура повітря становитиме менше 8 градусів тепла.

До кінця цього тижня в Україні ще триватиме "бабине літо", але на вихідних вже похолодає.