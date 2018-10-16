В Україні обмежили щільність забудови в містах

При плануванні нового мікрорайону показники густоти населення у великих і найбільших містах допускається підвищувати не більш як на 20% - до 540 осіб/га.

В Україні з 1 вересня 2018 року набули чинності нові державні будівельні норми з містобудування, які запроваджують граничні показники густоти населення мікрорайону на рівні 150-450 осіб/га з допустимим перевищенням цих показників у великих і найбільших містах максимально на 20%.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«При плануванні нового мікрорайону показники густоти населення у великих і найбільших містах допускається підвищувати не більш як на 20%, тобто до 540 осіб/га, за окремими умовами: щоб на території мікрорайону обов'язково розміщувалися підземні автостоянки або багатоповерхові гаражі, вбудовано-прибудовані дитсадки і створювалися озеленені відкриті тераси в житлових і громадських будівлях», - написав він.

За словами заступника міністра, раніше максимальна густота населення визначалася на рівні 450 осіб/га, але за наявності певного обґрунтування вона могла перевищуватися в кілька разів.

«Хто як хотів, так і обґрунтував необхідність. В результаті в деяких районах наших міст густота населення сягала 2000 осіб/га. Ми не можемо допустити такого підвищення густоти доти, доки на місцях не буде розроблено актуальної комплексної містобудівної документації: це генеральні плани населених пунктів, детальні плани територій і зонування», - наголосив Парцхаладзе.

Він додав, що розмір збільшення густоти визначається містобудівним розрахунком потреб у площі території мікрорайону.

«У разі розміщення нових житлових будинків на земельних ділянках в існуючих мікрорайонах при проведенні розрахунків граничної густоти населення слід враховувати населення, яке проживає в існуючих житлових будинках і новобудовах, рівень їх забезпечення об'єктами благоустрою відповідно до цих норм, наявність об'єктів повсякденного обслуговування в межах відповідного мікрорайону, а також розмір земельних ділянок, визначених під нове будівництво, забезпечуючи при цьому дотримання містобудівних, санітарних норм протипожежних вимог», - зазначив Парцхаладзе.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.