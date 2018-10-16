Мінрегіон спростив будівництво гуртожитків для військовослужбовців

Тепер нове будівництво і реконструкція об'єктів казарменого і житлового фонду військових містечок, за винятком житлових будинків, не вимагає отримання містобудівних умов і обмежень.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спростило процедуру будівництва гуртожитків для військовослужбовців.

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Про це повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка.

«Для забезпечення українських захисників житлом Мінрегіон максимально спрощує процедури будівництва гуртожитків для військовослужбовців. Ми ухвалили постанову, якою спростили і прискорили дозвільні процедури і отримання документів для будівництва таких гуртожитків», - цитує Зубка прес-служба.

За його словами, в держбюджеті на 2018 рік передбачено, що нове будівництво і реконструкція об'єктів казарменого і житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків) не вимагає отримання містобудівних умов і обмежень. Зубко уточнив, що йдеться про будівництво на землях Міноборони, на території військових частин, установ, організацій Збройних Сил України.

При цьому будівництво здійснюватиметься з дотриманням державних будівельних норм (ДБН), стандартів і всіх нормативно-правових документів.

«Також дозволили будівництво гуртожитків на території військових містечок за спрощеною процедурою. Це дасть змогу максимально прискорити таке будівництво і введення в експлуатацію об'єктів», - підкреслив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України планують у першому півріччі 2019 року ввести в експлуатацію 62 казарми поліпшеного планування для військовослужбовців військової служби за контрактом Збройних Сил України.