В Україні хочуть спростити і перевести в онлайн реєстрацію місця проживання

Нова система зробить послугу реєстрації місця проживання доступною онлайн і скасує необхідність подання додаткових документів і довідок для підтвердження реєстрації.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало нову процедуру реєстрації місця проживання, відповідно до якої особі достатньо буде повідомити про своє місце проживання за допомогою єдиного заяви онлайн.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, Міністерство економічного розвитку і торгівлі презентувало у Верховній Раді законопроект «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», розроблений Офісом реформування адміністративних послуг.

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«Підхід до реєстрації місця проживання в Україні не змінювався ще з радянських часів. Сьогодні процедура змушує кожного громадянина доводити державі своє право проживання в квартирі і збирати ряд довідок, підтверджень. Реформа передбачає введення принципу, згідно з яким особі достатньо повідомити про своє місце проживання за допомогою однієї заяви. Нова система базується на повній довірі громадянам з боку держави», - цитує прес-служба першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Як зазначається в повідомленні, представляючи законопроект, народний депутат України Сергій Березенко зазначив, що нова система зробить послугу реєстрації місця проживання доступною онлайн і скасує додаткові документи та довідки.

«Згідно з положеннями законопроекту, заяву на реєстрацію місця проживання можна буде подати звичайним способом в органі або ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг – УНІАН), але тепер послуга реєстрації місця проживання стане доступною через Інтернет. Простота і зручність цієї послуги зроблять її легкою і доступною для всіх громадян України», - цитує депутата прес-служба Мінекономрозвитку.

Згідно з проектом закону, для реєстрації чи зняття з реєстрації буде подаватися лише одна заява, а внесення відміток в паспорті про місце проживання буде не обов'язковим та буде здійснюватися лише за бажанням особи.

«Проектом закону скасовується паперовий документообіг; скасовується необхідність подавати громадянам довідки про місце проживання або склад сім'ї; виключається можливість дублювання реєстрації в різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацією про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання має відповідати дійсності на момент її запиту», - йдеться в повідомленні прес-служби.

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В автоматичному режимі реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання буде здійснюватися на підставі відомостей з державного реєстру актів цивільного стану (ДРАГС): реєстрація місця проживання новонародженої дитини, зняття з реєстрації місця проживання померлого або особи, оголошеної померлою, повідомлення про реєстрацію місця проживання дитини у віці до 14 років до органу реєстрації за попереднім місцем проживання дитини.

Щорічно в Україні здійснюється більше двох мільйонів реєстраційних дій, і це одна з найпопулярніших адміністративних послуг.

Законопроектом також встановлюється, що факт реєстрації не є підставою для набуття особою або позбавлення його будь-яких прав на житло та інше майно, що знаходяться за адресою зареєстрованого або знятого з реєстрації місця проживання. Крім того, забезпечується однократність включення виборця до Державного реєстру виборців, а також отримується оперативна інформація про кількість зареєстрованих та знятих з реєстрації осіб у відповідному населеному пункті.

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У разі здійснення реєстрації за однією адресою більше трьох сімей, така реєстрація особи підлягає тимчасовому блокуванню та підтвердженню факту проживання.

«Зазначений механізм попередить масову реєстрацію за однією адресою (так звані «адреси масової реєстрації» або «рукавички»)», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року в Україні змінилися правила реєстрації місця проживання - повноваження на здійснення реєстрації отримали виконавчі органи місцевих громад.