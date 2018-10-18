Масове повернення заробітчан в Україну: на вітчизняному будівельному ринку помітили новий тренд

Зважаючи на купівельну спроможність, великої різниці в оплатах виконаних робіт на будівельних ринках України та ЄС вже не існує.

"Дуже велика кількість заробітчан, що рік тому просто "ринули" до Європи, нині повертаються і осідають в Україні", – заявив керівник девелоперської компанії Андрій Вавриш.

На сьогодні вона співпрацює з десятками контрагентів та реалізує низку масштабних проектів на вітчизняному будівельному ринку. Повернення заробітчан, які колись мігрували у пошуках кращих заробітків за кордоном, каже бізнесмен, на сьогодні вже досить звичне явище, пише 5 канал.

Проаналізувавши умови роботи, керівник компанії додає: якщо дивитися через призму соціальної спроможності, на сьогодні вже немає великої різниці у тому, що платять за виконану роботу у Європі і в Україні.

"Людина там звісно отримує трошки більшу заробітну платню, але якщо вирахувати витрати на його перебування там, на проживання під час виконання цих контрактних робіт, то залишається значно менша сума. А якщо ще подивитися на гарантії державного захисту, безпеки, соціального захисту, якогось можливо доступу до медицини і так далі, то це все стається досить дорого", – заявив Андрій Вавриш.

За даними соціологічних досліджень, фактично 60% українців у 2015-2017 роках працювали за кордоном нелегально.

Від початку року український ринок праці змінили нові закони. За інформацією Держпраці, за кожного неправомірно влаштованого працівника, на компанію накладуть штраф у розмірі більше 111 тис. гривень. Це виключило і укладання цивільно-правових угод, якими нерідко зловживали вітчизняні забудовники.