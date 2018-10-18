Кабмін запустив "гарячу лінію" для скарг про незаконне отримання субсидій

На думку Мінсоцполітики, через недосконалу систему соціального інспектування та недостатній контроль з боку держави за використанням бюджетних грошей втрачається велика сума коштів.

Міністерство соціальної політики запустило "гарячу телефонну лінію" для скарг про незаконне отримання субсидій іншими громадянами на оплату житлово-комунальних послуг, або іншої державної допомоги.

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Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату сім'ї та соціальної підтримки Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

"Нам потрібно налагодити зворотний зв'язок. У цьому місяці у нас відкрилася, вперше в державі, "гаряча телефонна лінія", на яку можна поскаржитися, на яку можна надати інформацію про неправомірне отримання соціальної підтримки", - повідомив він.

Музиченко додав, що аналогічні "гарячі лінії" успішно діють у більшості країн Європи.

"На сьогоднішній день впровадження такої телефонної лінії, яка діє в робочі години, дає кожному громадянинові, що має інформацію, що хтось незаконно отримує державну соціальну допомогу, будь-яку, або що до нього застосовувалися заходи з боку органів соціального захисту населення, органів соціальної підтримки, які не відповідають нормам чинного законодавства, можливість донести цю інформацію", - уточнив він.

За його словами, після отримання цієї інформації будуть проводитися перевірки відповідних даних.

"На сьогоднішній день через недосконалу систему соціального інспектування та контролю з боку держави за використанням бюджетних грошей втрачається велика сума коштів", - додав він.

Музиченко повідомив, що, за даними соціологічного дослідження, яке проводив в Україні Світовий банк, приблизно 70% громадян нетерпимо ставляться до тих, хто отримує соціальну допомогу незаконно.

Він повідомив номер "гарячої лінії" - 0800502757, а також нагадав, що діє онлайн реєстр отримувачів субсидії - subsidii.ioc.gov.ua, який дозволяє за адресою подивитися, чи отримує допомогу, той хто там зареєстрований.

При цьому в даному реєстрі не відображаються інші дані мешканців (наприклад ПІБ).

Музиченко уточнив, що завдяки цим реєстром стало відомо про випадки отримання двох або більше субсидій, або коли допомогу отримували мери великих міст або власники елітних будинків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг надаються, виходячи з фактичної кількості проживаючих у домогосподарстві, а не прописаних.

Наприкінці квітня 2018 року Кабмін прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень – запобігання випадків зловживань і призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін ввів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, яким менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не будуть призначати.

Також необхідно вказувати в декларації доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири не перевищує 120 кв. м, а будинка – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік в центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом будуть вважати дохід в три прожиткових мінімуми - 5286 грн.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, у порівнянні з держбюджетом на 2018 рік.

Довідка УНІАН. Витрати держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році склали 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, у 2016 – 47,081 млрд грн, у 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.