Прийнятий кодекс про банкрутство вирішує питання валютної іпотеки - НБУ

Позичальники отримають пільгові умови погашення кредитів під покупку єдиного житла.

Прийнятий Верховною Радою України Кодекс по процедурі банкрутства вирішує питання валютної іпотеки, надаючи позичальникам пільгові умови погашення кредитів під покупку єдиного житла.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, мова про квартири площею не більше 60 квадратних метрів або будинків не більше 120 квадратних метрів.

Позичальники зможуть отримати пільгову ставку на рівні індексу 12-місячних депозитів + плюс 0,5% річних, а також значне збільшення термінів погашення - до 10 років.

За інформацією НБУ, також кодекс вирішує питання неплатоспроможності позичальників-фізичних осіб, які зможуть ініціювати і пройти процедуру банкрутства, не псуючи свою кредитну історію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Кодекс України у процедурі банкрутства, який впроваджує в країні інститут банкрутства фізичних осіб.

Документ входить у пакет з 35 законопроектів, які, за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, дозволять досягти надалі економічного зростання України в 5-7%.