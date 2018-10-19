У двох районах столиці підвищили тарифи на опалення та гарячу воду

Тариф на опалення зросте на 3,7%.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на опалення і гарячу воду для мешканців Дніпровського і Дарницького районів Києва, які обслуговуються енергопостачальною компанією «Євро-Реконструкція», що експлуатує столичну Дарницьку ТЕЦ.

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні НКРЕКП 18 жовтня.

Так, тариф «Євро-Реконструкції» на опалення зросте на 3,7%, до 1225,19 грн для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними лічильниками та до 32,58 грн за 1 кв. м на місяць для абонентів без лічильників.

Тариф на гарячу воду за умови підключення рушникосушарки збільшився до 73,53 грн за 1 куб. м з 70,56 грн. Тариф на гарячу воду за відсутності рушникосушки зріс до 67,93 грн за 1 куб. м з 65,15 грн.

Усі тарифи вказано з ПДВ. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

Довідка УНІАН. Дарницька ТЕЦ забезпечує теплом і гарячим водопостачанням промислові підприємства та житлові масиви Дніпровського і Дарницького районів Києва. Встановлена теплова потужність підприємства - 1080 Гкал/год. Встановлена електрична потужність - 250 МВт.