Гройсман вкотре пообіцяв субсидії всім, хто їх реально потребує

Про це він заявив, відповідаючи на запитання народного депутата про зниження витрат на субсидії в держбюджеті на 2019 рік до 55,1 млрд грн з 71 млрд грн.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вкотре заявив, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримають усі, хто їх реально потребує.

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Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата про зниження видатків на субсидії в держбюджеті на 2019 рік, незважаючи на очікуване зростання вартості комунальних послуг, до 55,1 млрд грн із 71 млрд грн, які були закладені в держбюджеті на 2018 рік.

«У 2018 році було 71 млрд грн на субсидії (закладено в держбюджеті - УНІАН). Тому що на 1 січня 2018 року заборгованість за попередні періоди за субсидіями становила майже 20 млрд грн. Якщо ви віднімете заборгованість на 1 січня й порівняєте з фактом використаних коштів, то ви побачите, що ми субсидії збільшили (на 2019 рік - УНІАН) майже на 5 млрд грн. Тому всі, хто потребуватимуть соціального захисту від держави за субсидіями, будуть державою захищені, і це наша з вами відповідальність», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг надаються, виходячи з фактичної кількості проживаючих в домогосподарстві, а не прописаних.

Наприкінці квітня 2018 року Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадків зловживань і призначень державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін увів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше ніж 5 років (крім мопеда та авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центр зайнятості, в іншому разі людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом зараховуватимуть дохід у три прожиткових мінімуми - 5286 грн.

Проект державного бюджету на 2019 рік передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення для оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, у порівнянні з держбюджетом на 2018 рік.

Довідка УНІАН. Витрати держбюджету на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у 2014 році становили 8,863 млрд грн, у 2015-му - 18,414 млрд грн, у 2016-му - 47,081 млрд грн, у 2017-му - 68,794 млрд грн, у 2018 році - 70,993 млрд грн.