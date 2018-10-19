В Одесі опалювальний сезон розпочнеться вже 22 жовтня

Всі 140 котелень міста підготовлені до роботи.

В Одесі 22 жовтня розпочнеться опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявили заступник директора департаменту міського господарства Одеської міськради Сергій Агуца і головний інженер комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Олександр Михайлов.

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За словами Агуци, у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов з 22 жовтня в Одесі починається опалювальний сезон 2018-2019 років.

Включення систем теплопостачання буде здійснюватися поетапно: в першу чергу тепло отримають об'єкти охорони здоров'я, а також школи і дошкільні заклади.

Забезпечення теплоносіями житлових і адміністративних будівель контролюватимуть районні адміністрації та департамент міського господарства.

Як зазначив Агуца, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря складатиме менше 8 градусів тепла, тепло почнуть подавати в житлові будинки.

В даний час всі 140 котелень, які знаходяться на балансі "Теплопостачання міста Одеси", підготовлені до роботи.

За інформацією Михайлова, заборгованість комунального підприємства перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України" за спожитий природний газ станом на 16 жовтня становить 617,5 мільйона гривень.

Заборгованість споживачів усіх категорій перед підприємством "Теплопостачання міста Одеси" – 373,9 мільйона гривень, у тому числі населення – 352,6 мільйона гривень.