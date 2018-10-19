Уряд виділив ще 100 мільйонів на "теплі" кредити

Кошти до кінця року будуть спрямовані на комплексну термомодернізацію багатоповерхівок.

Кабінет міністрів України виділив додатково 100 мільйонів гривень на урядову програму з енергоефективності - "теплі" кредити.

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Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

"Прошу підтримати виділення додаткових 100 мільйонів гривень, які дозволять додатково залучити ще 300 мільйонів гривень, які до кінця року будуть спрямовані на комплексну термомодернізацію багатоповерхівок", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, доповідаючи щодо проекту рішення.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів гривень на програму "теплих" кредитів, 1,6 мільярда - на Фонд енергоефективності.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми "теплих" кредитів становить 1,9 мільярда гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.