Кабмін змінив програму призначення субсидій з 1 жовтня

Так, наприклад, субсидію на загальних підставах зможуть отримати ті громадяни, які мають заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця, а також при розрахунку житлової субсидії у сукупному доході не будуть враховуватися сплачені аліменти.

Кабінет міністрів України вніс зміни в програму оформлення урядової допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг з 1 жовтня.

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Відповідні зміни були внесені до постанови Кабміну №329, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"За результатами першого етапу верифікації субсидиантов уряд вдосконалив умови оформлення урядової допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг", - йдеться в документі.

Так, з 1 жовтня 2018 року при розрахунку житлової субсидії не враховуються в сукупному доході сплачені аліменти і спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку великої рогатої худоби, яка в рік становить до 2500 гривень за голову.

Також, субсидію на загальних підставах можуть отримати ті громадяни, у яких є заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску з вини роботодавця.

Право на допомогу від уряду також мають ті сім'ї, у яких опалювальна, а не загальна площа житла не перевищує 120 кв. м для квартири і 200 кв. м для індивідуального будинку.

У разі якщо член домогосподарства не має доходів, тому що перебуває в складних життєвих обставинах-через хворобу, або у складі сім'ї є працездатні алко - або наркозалежні (при наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку лікувально-консультативної комісії), субсидію має право призначити Комісію з питань призначення житлових субсидій.

На понаднормову площу, але не більше 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, ті, хто досяг пенсійного віку або отримують пенсію за вислугою років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю.

Зміни також стосуються сплати обов'язкового платежу. З 1 жовтня 2018 року, коли вартість фактично спожитої послуги менша обсягу обов'язкового платежу, субсидиант має право сплачувати лише вартість фактично спожитої послуги.

"Наприклад, якщо розмір обов'язкового платежу за певну послугу становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її використовувало лише на 120 гривень, сплаті підлягає фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень", - пояснюється у постанові.

Без обов'язкової сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) субсидію можуть отримати: безробітні у сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Комісія з питань призначення житлових субсидій вправі прийняти позитивне для заявника рішення. Також допомогу можуть отримати безробітні в місті за умови перебування на обліку в центрі зайнятості і громадяни, які працюють за кордоном, які платять там ЄСВ і підтверджують це документально. Тоді субсидію в Україні домогосподарство, де зареєстрована така особа, має можливість отримати на загальних умовах.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2019 рік передбачає скорочення витрат на виплату субсидій для населення на оплату житлово-комунальних послуг на 15,9 мільярда гривень - до 55,1 мільярда гривень, у порівнянні з держбюджетом на 2018 рік.