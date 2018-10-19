В Україні обмежили висотність житлової забудови

Згідно з оновленим ДБН, в селах з чисельністю до 1 тисячі осіб дозволяється виключно садибна забудова.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ввів обмеження на допустиму висотність житлової забудови в населених пунктах залежно від чисельності населення.

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Про це повідомила прес-служба Мінрегіонбуду з посиланням на заступника міністра Лева Парцхаладзе.

Як зазначається, у нових державних будівельних нормах з містобудування (ДБН Б. 2.2-12: 2018 "Планування і забудова територій"), які набули чинності з 1 вересня 2018 року, введено обмеження максимальної висоти житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів і чисельності їх населення.

"Якщо подивитися статистику, то Київська область, наприклад, щорічно вводить в експлуатацію близько 2 мільйонів квадратних метрів житла, тоді як Київ - 1,5-1,6 мільйона. Тобто активне будівництво ведеться в передмістях. Сільська місцевість забудовується як в містах, хоча не має для цього достатніх інженерних комунікацій, не вистачає соціальної інфраструктури. І ще один важливий критерій - безпека. Я маю на увазі, коли будуються 25-30 поверхові будинки, то відсутня пожежна безпека, адже в регіонах немає можливості ліквідувати пожежу в таких висотних будівлях. Ці території не можуть розвиватися так. Тому, щоб гармонізувати простір, планувати подальший розвиток населених пунктів, враховуючи можливості їх інфраструктури, нових містобудівних ДБН ввели обмеження по житловій забудові населених пунктів залежно від їх класифікації та кількості проживаючого населення», - цитує прес-служба заступника міністра Парцхаладзе.

Так, згідно з оновленим ДБН, в селах з чисельністю до 1 тисячі осіб дозволяється виключно садибна забудова.

В селах, де проживає більше 1 тисячі осіб, дозволено будівництво садибної забудови багатоквартирних будинків висотою до 12 м (до 4-х поверхів включно), у селищах міського типу – висотою до 15 м (до 5 поверхів включно).

У містах з чисельністю до 50 тисяч осіб – максимально допустима висота багатоквартирної житлової забудови становить 27 м (до 9-ти поверхів включно), у містах з населенням 50-100 тисяч - 48 м (до 16-ти поверхів включно).

У містах з чисельністю понад 100 тисяч осіб висотність багатоквартирних будинків встановлюється документацією по просторовому плануванню.

Як зазначається, висота визначається без урахування шатрової покрівлі в разі її встановлення. У разі будівництва на складному рельєфі висота визначається з урахуванням цокольного поверху.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідності з їх призначенням.