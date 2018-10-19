Тимошенко закликала Порошенка скасувати підвищення ціни на газ для населення

Лідерка «Батьківщини» звернулася до депутатів всіх рівнів із закликом стати на захист людей, які їх обирали.

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала підвищення ціни на газ для населення на 23,5%.

Як йдеться в заяві політика на сайті політсили, таке рішення призведе до того, що на новий опалювальний сезон ціна на газ і тарифи на тепло будуть на 23,5% вищі. За оцінкою Тимошенко, для абсолютної більшості людей у країні – «це справжній шок» і «катастрофа, яка заштовхає українців у таку нішу бідності, з якої вийти вже практично буде дуже важко».

«Чому відбулося це підняття цін на газ, а як наслідок – тарифів на тепло? Тому що найкращі родовища України вже розібрані корумпованим оточенням Порошенка. І за ті 7 місяців, які залишилися до завершення їх влади, вони, видобуваючи газ із наших власних українських родовищ, хочуть покласти знову на свої офшорні рахунки мільярди. За рахунок кожної української родини», – стверджує Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» звернулася до депутатів всіх рівнів із закликом стати на захист людей, які їх обирали. «Я закликаю всіх депутатів всіх рівнів – обласних, районних, міських – негайно скликати позачергові сесії і звернутися до президента Порошенка негайно скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необґрунтоване підвищення цін на газ і тарифів на тепло», – йдеться в заяві.

Вона також окремо звернулася до спікера парламенту Андрія Парубія і депутатів Верховної Ради з проханням «негайно ініціювати скликання позачергової сесії для того, щоб розглянути це питання і зупинити це жорстоке поводження з людьми». «Якщо зараз депутати, всі політичні сили не прореагують на це, зроблять вигляд, що нічого не відбувається, – більшість родин просто нездатні будуть пережити цю зиму», – вважає політик.

Також Тимошенко зазначила, що масове скасування субсидій – це ще один удар по українцях. «Відбувається так, як я і попереджала: що спочатку задеруть ціни на газ і тепло, а потім поскасовують субсидії, які були просто тимчасовим знеболюючим засобом», – пояснила вона.

«Я також хочу повідомити, що коли ця влада на чолі з президентом буде усунута шляхом демократичних виборів через 7 місяців, я гарантую вам, що тарифи на газ і на тепло будуть мінімум вдвічі зменшені, мінімум! А то, можливо, ще і в два з половиною рази. Тому що зараз це спонтанне підвищення цін на газ взагалі перейшло всі межі. І кожен, кожен, хто брав участь в злочинному, необґрунтованому підвищенні тарифів на газ і на тепло, буде за це відповідати за Кримінальним кодексом. Нікому це не зійде з рук!», – пообіцяла Тимошенко.

Нардеп окремо звернулася до президента із закликом «припинити цей геноцид по відношенню до українського народу» і зупинитись «в своїй жадібності заробляти гроші на людському горі».