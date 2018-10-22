"Нафтогаз" відзвітував про готовність до опалювального сезону

Коболєв зазначив, що природного газу в українських ПСГ достатньо для проходження опалювального сезону.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова до проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

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Про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Нафтогаз" вступає до опалювального сезону в хорошій формі з точки зору інфраструктури... Компанія і група (компанії, що входять в НАК - УНІАН) готові до опалювального сезону", - сказав він.

Коболєв додав, що природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) достатньо для проходження опалювального сезону.

"Запаси в ПСГ теж достатні - близько 17 мільярдів кубометрів", - зазначив він.

Також голова правління повідомив, що на даний момент "Нафтогаз" підписав договори на поставку газу з більшістю теплогенеруючих компаній, які забезпечують теплом населення.

Однак, за його словами, виникла проблема з теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що перебувають в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), але в найближчі дні вона має бути вирішена і договори на поставку газу з ними будуть укладені.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 жовтня до опалювального сезону 2018-2019 років були підготовлені 99,8% усіх об'єктів, у тому числі житлові будинки та соціальна сфера.

На початку жовтня перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома повідомив, що компанія з технічної точки не бачить жодних проблем для проходження наступного опалювального сезону.