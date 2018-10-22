У столиці подорожчало нове та вторинне житло

При цьому і на вторинному і первинному ринках найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Квартири на вторинному ринку в третьому кварталі 2018 року подорожчали в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року на 4 %, а на первинному ринку - на 5,5%, повідомила Державна служба статистики України.

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Як наголошується в повідомленні, на вторинному ринку більше всього за третій квартал 2018 року подорожчали однокімнатні квартири – на 5,3%. Двокімнатні квартири зросли в ціні на 4,6%, а трикімнатні – на 1,8%.

Що стосується вартості квартир на первинному ринку, то в третьому кварталі вони подорожчали на 5,5% порівняно з 2017 роком.

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири – на 6,9%. Двокімнатні квартири зросли в ціні на 5,1%, а трикімнатні – на 3,7%.

У повідомленні Держстату зазначається, що всі дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією Держстату, квартири на вторинному ринку в 2017 році подорожчали порівняно з 2016 роком на 4,5%, а на первинному ринку - на 4,7%.