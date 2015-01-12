На доступне житло в держбюджеті-2015 передбачено всього 187,4 млн гривень

На фінансування державних програм із забезпечення громадян доступним житлом у держбюджеті на 2015 рік передбачено 187,36 млн грн. Відповідні видатки закладені в закон «Про державний бюджет України на 2015 рік».

Згідно з документом, найбільша сума передбачена на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) – 93,25 млн грн. На програму пільгового кредитування молоді в держбюджеті закладено 49,26 млн грн. На збільшення статутного капіталу Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, згідно із законом про держбюджет, буде направлено 38 млн грн, ще 6,85 млн грн буде виділено на фінансову підтримку даної установи. При цьому кошти на програму будівництва доступного житла (70/30) у держбюджеті не передбачені.

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Як повідомляв УНІАН, одним із перших рішень уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення видаткових статей бюджету. У березні 2014 року Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, згідно з якими, зокрема, істотно урізувалося фінансування державних житлових програм.

Так, фінансування програми пільгового кредитування молоді було скорочене на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) – на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А програма будівництва доступного житла (70/30), на реалізацію якої спочатку було передбачено 100 млн грн, була повністю припинена. Пізніше Кабмін направив 10,11 млн грн на реалізацію даної програми в 2014 році для виконання зобов'язань перед громадянами, які уклали договори ще в 2013 році.

Як зазначав голова Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, фінансування житлових програм, що залишилося, на 2014 рік вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. При цьому Держфонд припинив укладення нових договорів за своїми програмами.

Водночас на початку грудня минулого року Конфедерація будівників України (КБУ) звернулася до уряду з проханням не допустити припинення фінансування державних житлових програм і передбачити у державному бюджеті країни на 2015 рік кошти у розмірі 800 млн грн на виконання двох програм із забезпечення громадян доступним житлом. Зокрема, конфедерація просила передбачити у держбюджеті 500 млн грн на програму пільгового кредитування молоді на придбання житла, а також 300 млн грн на програму будівництва доступного житла (70/30). У КБУ зазначали, що завдяки цим казаним державним програмам в економіку залучаються небюджетні кошти, а завдяки збільшенню обсягів будівництва кошти, виділені на реалізацію вказаних програм, повертаються до бюджету у вигляді податків.