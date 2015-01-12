Порошенко продовжив мораторій на відчуження гуртожитків до жовтня 2019 року

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, реалізація Закону № 68-VII "Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" щодо продовження строку мораторію на відчуження гуртожитків" забезпечить конституційні житлові і майнові права громадян, які проживають у гуртожитках.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (щодо продовження строку мораторію на відчуження гуртожитків) (№1505-1).

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У пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" визначається, що з метою захисту житлових прав мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних жилих приміщень, недопущення відчуження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, установити мораторій на відчуження (крім передачі у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських рад) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, протягом строку реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше 11 років з дня опублікування цього закону (раніше - не менше шести років з дня опублікування цього закону).

Таким чином, як зазначається у пояснювальній записці, мораторій продовжено до 1 жовтня 2019 року.