Економіст назвав головну умову здешевлення газу для населення

За словами економіста, середньострокова мета уряду - перестати регулювати ціни в ручному режимі.

В Україні газ для населення може подешевшати тільки тоді, коли ціни встановлюватиме ринок, а не політики.

Про це заявив економіст Павло Кухта, коментуючи новий етап подорожчання блакитного палива в Україні, передає «Обозреватель».

За словами економіста, середньострокова мета уряду - перестати регулювати ціни в ручному режимі.

Читайте також"Нафтогаз" відзвітував про готовність до опалювального сезону

Він навів у приклад ринок газу для промислових споживачів. Експерт зазначив, що зараз ринкова ціна газу - близько 14 тис. грн за тисячу кубометрів, а в жовтні "Нафтогаз" продає газ промисловості за 10,5 тис. грн.

"Все просто — "Нафтогаз" не може створити жодну монополію, якщо ви як громадянин можете вільно купити у трейдера газ. Що б не пропонував "Нафтогаз", ви все одно купите у когось іншого. Це вже є на ринку промисловості. Є ринкові ціни, і там уже десятки трейдерів, а "Нафтогаз" має 7% на цьому ринку. Приватні трейдери більш конкурентні, швидкі, працюють краще, ніж велика державна махіна. Вони зайняли більшу частину ринку", - розповів експерт.

"Якщо ми будемо мати ринкові ціни для населення і завершену монетизацію на рівні населення, коли гроші будуть іти до людини, і вона зможе платити субсидійними грошима приватній фірмі, фактично, це вже ринок", - заявив він.

Кухта зазначив, що в промисловому сегменті працюють десятки газових трейдерів, і щойно з'являться умови і ринкова ціна, газ населенню також почнуть постачати приватні компанії на умовах конкуренції.

"Я дуже сподіваюся, що до 2020 року ми нарешті заживемо з ринком газу побутових споживачів. Безглузде питання, як депутатам, уряду або президенту встановити ціни на газ, яке 25 років як політичне питання номер один в Україні, нарешті завершиться - буде ринок газу, а політики більше не буде", — упевнений економіст.