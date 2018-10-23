Сума субсидій на комуналку з початку року скоротилася в 4,3 раза

Субсидії на оплату ЖКП були призначені для понад 3,16 мільйона сімей.

Жителям України в січні-вересні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 782,5 мільйона гривень, що в 4,27 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 581,6 мільйона гривень, у сільській – 200,9 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-вересні були призначені 3,16 мільйона сімей. В міській місцевості субсидії призначені 2,13 мільйона сімей, у сільській – 1,03 мільйона сімей. Порівняно з січнем-вереснем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 59,2%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні 2018 року порівняно з вереснем минулого року скоротився на 31,6% – до 102,3 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж в 2016 році.