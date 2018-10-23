На енергоефективність у 2019 році виділять близько 14 мільярдів - прем'єр

При правильному використанні коштів фонду економія на енергоносіях після тепломодернізації житлових будинків може досягати 60%.

Загальний бюджет Фонду енергоефективності в 2019 році становитиме близько 14 мільярдів гривень, заявив під час ефіру на одному з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми з наступного року запускаємо державний Фонд енергоефективності, який надаватиме підтримку на модернізацію великих житлових будинків, ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – УНІАН). Я думаю, що наступного року загальний бюджет такого фонду буде приблизно 14 мільярдів гривень, у тому числі за рахунок європейських коштів, ми про це домовилися", - сказав він.

За словами прем'єра, при правильному використанні коштів фонду економія коштів на енергоносіях після тепломодернізації житлових будинків може досягати 60%.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності.

Наприкінці березня 2018 року Кабмін затвердив положення про наглядову раду Фонду енергоефективності, а в травні - порядок його формування.

11 вересня Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оголосило конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради Фонду енергоефективності.

Кабмін зареєстрував юридичну особу "Державна установа "Фонд енергоефективності" 25 липня і призначив виконуючою обов'язки директора фонду Юлію Головатюк-Унгуряну.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності складе 1,6 мільярда гривень, з яких 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів (100 мільйонів євро) буде надана міжнародними донорами - урядом Німеччини та Європейською комісією.