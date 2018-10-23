Місцева влада без об'єктивних причин підвищувала тариф на тепло - НКРЕКП
Органи місцевого самоврядування після того, як отримували право встановлювати тарифи на комунальні послуги та незважаючи на власні обіцянки знизити їх, без об'єктивних причин за умови стабільної ціни на газ у 2017-2018 роках підвищували тариф на тепло.
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Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
"Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала. Такого висновку дійшла Комісія за результатами моніторингу стану регулювання тарифів на тепло органами місцевого самоврядування, яким Регулятор передав відповідні функції", - заявила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
Згідно з повідомленням, НКРЕКП провела аналіз регулювання тарифів на теплову енергію органами місцевого самоврядування, яким від НКРЕКП були передані ці функції.
За результатами проведеного моніторингу були зафіксовані випадки зростання тарифу на 10-20%, в окремих випадках до 50%, за умови стабільної ціни на природний газ.
"Така ситуація найбільш виражена в окремих населених пунктах Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Полтавської областей, а також у містах Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Тернополі", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, різниця між середньозваженими тарифом ліцензіатів НКРЕКП на теплову енергію для населення і встановленими органами місцевого самоврядування Слов'янська та Івано-Франківська становить 70,3% і 41% відповідно.
Також зазначено, що на особливу увагу заслуговує ситуація, яка склалася в окремих населених пунктах Київської області, де різниця між тарифами становить: Славутич - 27,6%, Вишневе - 26,6%, Боярка - 37,7%, Васильків - 19,4%; у Львівській області: Стебник - 24,8%; Червоноград - 20,0%; Дрогобич - 28,7%; Борислав - 27,4%; Жовква - 14,1%.
Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року комісія передала місцевим органам влади права на встановлення тарифів на тепло, гаряче водопостачання і водовідведення. В результаті такої передачі 74% ліцензіатів у сфері теплопостачання (теплокомуненерго) і 67% водоканалів перейшли під управління місцевих органів влади.