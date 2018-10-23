Місцева влада без об'єктивних причин підвищувала тариф на тепло - НКРЕКП

За даними регулятора, тариф підвищувався за стабільної ціни на газ.

Органи місцевого самоврядування після того, як отримували право встановлювати тарифи на комунальні послуги та незважаючи на власні обіцянки знизити їх, без об'єктивних причин за умови стабільної ціни на газ у 2017-2018 роках підвищували тариф на тепло.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

"Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала. Такого висновку дійшла Комісія за результатами моніторингу стану регулювання тарифів на тепло органами місцевого самоврядування, яким Регулятор передав відповідні функції", - заявила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП провела аналіз регулювання тарифів на теплову енергію органами місцевого самоврядування, яким від НКРЕКП були передані ці функції.

За результатами проведеного моніторингу були зафіксовані випадки зростання тарифу на 10-20%, в окремих випадках до 50%, за умови стабільної ціни на природний газ.

"Така ситуація найбільш виражена в окремих населених пунктах Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Полтавської областей, а також у містах Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Тернополі", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, різниця між середньозваженими тарифом ліцензіатів НКРЕКП на теплову енергію для населення і встановленими органами місцевого самоврядування Слов'янська та Івано-Франківська становить 70,3% і 41% відповідно.

Також зазначено, що на особливу увагу заслуговує ситуація, яка склалася в окремих населених пунктах Київської області, де різниця між тарифами становить: Славутич - 27,6%, Вишневе - 26,6%, Боярка - 37,7%, Васильків - 19,4%; у Львівській області: Стебник - 24,8%; Червоноград - 20,0%; Дрогобич - 28,7%; Борислав - 27,4%; Жовква - 14,1%.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року комісія передала місцевим органам влади права на встановлення тарифів на тепло, гаряче водопостачання і водовідведення. В результаті такої передачі 74% ліцензіатів у сфері теплопостачання (теплокомуненерго) і 67% водоканалів перейшли під управління місцевих органів влади.