Будівництво в Україні зростає

Будівельні підприємства України в січні-вересні збільшили обсяги робіт на 5,4% - до 86,46 млрд грн.

Будівельні підприємства України в січні-вересні 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,4% – до 86,46 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період знизилися на 0,3% – до 41,88 млрд грн, у тому числі з будівництва житлових будинків знизилися на 1% - до 20,31 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель зросли на 0,4% - до 21,57 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд порівняно з минулорічним періодом зріс на 11,7% і становив 44,58 млрд грн.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-вересні становили 74,9% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 16,1% і 9% відповідно.

Будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 4,8% – до 19,58 млрд грн, виконавши 22,6% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 млрд грн.