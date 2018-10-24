Опалення і гаряча вода подорожчають на 16% - міністр соцполітики

За його словами, 70% у тарифі на тепло і гарячу воду становить саме ціна на газ.

Міністр соціальної політики Андрій Рева прогнозує підвищення тарифів на теплопостачання і гарячу воду на 16% після набуття чинності рішення Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада. Про це він сказав у коментарі журналістам.

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«Враховуючи, що приблизно 70% у тарифі на тепло і теплу воду становлять тарифи на газ, за моїми попередніми розрахунками це має становити 16%», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що це його особисті розрахунки, а також вказав на те, що не він встановлює тарифи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тисячу кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.