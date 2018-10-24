У Кабміні вірять, що їм вистачить грошей на субсидії після подорожчання газу

Рева вважає, що кількість субсидіантів і розмір субсидії у 2019 році залишаться на рівні 2018 року.

Рішення Кабінету міністрів України про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% з 1 листопада не призведе до необхідності виділення додаткових коштів з державного бюджету на субсидії ані до кінця 2018 року, ані в 2019 році.

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Про це в коментарі журналістам заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми вважаємо, що ті витрати, які було передбачено бюджетом 2018 року, їх буде достатньо. Приблизно такі самі суми будуть необхідні у 2019 році», - сказав він.

Міністр соцполітики нагадав, що в держбюджеті на 2018 рік було передбачено виділення 71 млрд грн на субсидії, з яких 18 млрд грн становили борги минулих періодів.

За його словами, станом на 1 вересня було нараховано субсидії на суму 36 млрд грн, а підприємства сфери ЖКГ отримали понад 57 млрд грн, тобто погашення боргів минулих періодів становить близько 20 млрд грн.

Також Рева додав, що проект держбюджету-2019 передбачає виділення 55 млрд грн, що з урахуванням боргів минулих періодів перевищує показник нинішнього року.

«Ми вважаємо, що цієї суми (55 млрд грн - УНІАН) має вистачити», - зазначив міністр.

Свою впевненість у тому, що наступного року не потрібно буде шукати додаткові кошти на виплату субсидій, Рева пояснив тим, що не очікує істотного збільшення кількості одержувачів субсидій і середньої суми допомоги.

«Я не очікую зменшення кількості субсидіантів і зменшення розміру субсидій. Найімовірніше, кількість субсидіантів і розмір необхідної субсидії для виплати людям залишаться на рівні 2018 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5%, до 8550 грн за тис. кубометрів. За словами прем'єра, спочатку Міжнародний валютний фонд вимагав підвищити ціну на газ на 60%.

На сьогодні ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду раніше наполягали на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (підвищена) до рівня імпортного паритету.