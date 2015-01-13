Вартість квартир на вторинному ринку в Києві за рік впала більше ніж на третину

Про це повідомила консалтингова компанія SV Development.

Причому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 970 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу склала 1 809 дол./кв. м.

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Ціна продажу квартир на вторинному ринку минулого року знизилася у всіх районах столиці. Найбільше зниження спостерігалося у Солом'янському районі Києва - на 38,83%, до 1 038 дол./кв. м. Найменше у 2014 році подешевшали квартири у Деснянському районі - на 33,27%, до 1 011 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, у 2013 році середня вартість продажу квартир на вторинному ринку столиці знизилася всього на 0,78% - до 1 901 дол./кв. м. Обвал вартості житла у доларах у 2014 році був зумовлений значною девальвацією національної валюти і суттєвим падінням попиту. За інформацією SV Development, минулого року на вторинному ринку столиці було здыйснено на 65% менше угод купівлі-продажу квартир, ніж у 2013 році - 5 651.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України від 2005 року.

У структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.