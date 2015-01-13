Депутати заборонили штрафувати жителів зони АТО за несплату компослуг

Верховна Рада України з пропозиціями президента ухвалила Закон "Про мораторій на примусову реалізацію житла, нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій за житлово-комунальні послуги громадянам, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції" (№0962).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 267 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з пропозиціями президента, назву закону змінено на "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств-виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси".

Президент у своїх пропозиціях зазначив, що відповідну назву пропонує у зв'язку з тим, що "законом не врегульовується питання щодо встановлення мораторію на нарахування та стягнення пені, інших штрафних санкцій за житлово-комунальні послуги громадянам, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції".

У статті 3 закону визначається встановити мораторій на час, визначений у статті 1 цього Закону, на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси підприємствами-виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної операції.

Президент зазначив, що законом пропонується встановити мораторій на нарахування та стягнення пені, інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси підприємствами-виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг (частина перша статті 3).

На його думку, встановлення такого мораторію може призвести до погіршення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси підприємствами, які не є виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг на територіях проведення антитерористичної операції та мають можливість своєчасно розраховуватися за використані під час вироблення, транспортування, постачання житлово-комунальних послуг енергетичні ресурси.

У зв'язку з цим, вважає президент, доцільним є запровадження зазначеного мораторію лише на територіях проведення антитерористичної операції. Відповідно, частина перша статті 3 Закону доповнюється словами "що надають такі послуги у районі проведення антитерористичної операції".

Крім того, із закону виключається положення щодо того, що порядок компенсації збитків підприємств-виконавців/виробників житлово-комунальних послуг, отриманих під час дії цього Закону, встановлюється Кабінетом міністрів України.

Президент зазначив, що Законом, що надійшов на підпис, на Кабінет міністрів України покладається встановлення порядку компенсації збитків підприємств – виконавців/виробників житлово-комунальних послуг, отриманих під час дії Закону (частина друга статті 3, абзац другий пункту 2 статті 4). При цьому Законом не визначено, про яку компенсацію йдеться, і зі змісту Закону не випливає, що його дія може призвести до виникнення збитків підприємств-виконавців/виробників житлово-комунальних послуг. Відповідно, він запропонував виключити це положення.

Із Прикінцевих положень також виключається положення щодо того, що Кабінет міністрів у місячний термін з дня опублікування цього Закону має розробити, зокрема, порядок компенсації збитків підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг, що підпадають під дію цього Закону.

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Як повідомляв УНІАН. Верховна Рада 2 вересня 2014 року ухвалила Закон «Про мораторій на примусову реалізацію житла, нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій за житлово-комунальні послуги громадянами, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, однак президент повернув його зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.