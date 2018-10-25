Українцям, які не встигли оформити субсидію, обіцяють компенсувати комунальні витрати
Кабінет міністрів компенсує комунальні витрати сім'ям, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону, повідомляється на урядовому порталі teplo.gov.ua.
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Згідно з повідомленням, тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону уряд компенсує всі витрати на комунальні послуги. Як зазначається, кошти компенсують, навіть якщо документи будуть подані в листопаді або грудні.
«Незалежно від виду опалення - централізоване теплопостачання або індивідуальне газове або електричне опалення - у разі надходження заяви про призначення субсидії, наприклад, у грудні, безповоротна допомога уряду буде призначена з початку опалювального сезону», - йдеться в повідомленні.
Таким чином, держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці.
Уряд нагадав, що для отримання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг необхідно тільки заповнити заяву і декларацію про доходи. Ніяких інших документів не вимагається.
Готові документи можна самостійно подати в місцеві управління праці та соціальної політики, сільських і селищних рад; направити рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання або відправити через Інтернет (заповнити заяву та декларацію можна на сайті subsidii.mlsp.gov.ua).
Протягом декількох тижнів з моменту отримання документів соціальна установа письмово повідомить про рішення щодо надання допомоги та її розміру.
У повідомленні також вказується, що, якщо громадянин отримує безпідставну відмову, йому необхідно звернутися на урядову гарячу лінію 15-45. Звернення буде зафіксовано і відправлено відповідним структурам для оперативного реагування.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Кабінет міністрів оголосив про підвищення з 1 листопада тарифів на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. кубометрів.
22 жовтня Президент України Петро Порошенко доручив уряду розширити програму субсидій у зв'язку з підвищенням тарифів на газ.