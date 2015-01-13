Право видавати дозволи на будівництво віддадуть місцевій владі

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства (№1546).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 287 народних депутатів із 333, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою ухвалення законопроекту є удосконалення містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві та удосконалення системи державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Для цього пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, які передбачають, зокрема, надання (отримання, реєстрацію) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:

- виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів, розташованих на території населених пунктів;

- структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю – щодо об’єктів, розташованих за межами населених пунктів;

- центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю через головних інспекторів будівельного нагляду – щодо об’єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

При цьому реалізація законопроекту к запропонованій редакції забезпечуватиме певну свободу розсуду, можливість обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке орган влади вважає найкращим за даних обставин, створення органів державного архітектурно-будівельного контролю виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів, говориться у пояснювальній записці.

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Крім того, законопроектом передбачається:

- система державного нагляду за прийняттям рішень у сфері містобудування та здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, механізми оскарження замовником таких рішень;

- удосконалення процедури подання декларації про виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для її повернення; - виключення необхідності інформування замовниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про отримані документи на початок будівництва та про прийняття в експлуатацію об’єктів та скасування відповідальності за неподання такої інформації;

- скорочення строку видачі технічних умов з 15 (30) до 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви;

- право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території магістральних чи інших інженерних мереж;

- зняття обмежень щодо залучення до здійснення контролю фахівців лише науково-дослідних та науково-технічних організацій, атестованих Мінрегіоном.