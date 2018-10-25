Мінрегіон підготував нові умови для реконструкції та знесення застарілого житла

Новий законопроект про реконструкцію застарілого житла передбачає згода не менше 75% мешканців будинку.

Новий законопроект про реконструкцію застарілого житла, над розробкою якого Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України завершує роботу, передбачає згоду не менше 75% мешканців будинку на проведення реконструкції.

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Про це повідомила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

«Згідно з проектом закону, який розробляється, згода на проведення реконструкції застарілого житла має становити не менше 75% мешканців будинку. Цю норму ми ще будемо обговорювати, адже це питання одне з ключових. Зараз у чинному законі прописана обов'язкова згода 100% мешканців будинків на проведення майбутньої реконструкції. Однак у реальних умовах сьогодні це практично неможливо», - цитує прес-служба Парцхаладзе.

За словами заступника міністра, профільний інститут "ДІПРОМІСТО", який займається розробкою цього законопроекту, готовий завершити роботу над законопроектом для подальшого схвалення та направлення до уряду.

«Зараз ми збираємо фінальні пропозиції та доповнення до проекту, які буде опрацьовано та внесено до нової редакції. Ми вже опрацювали зауваження й проблемні питання, які містяться в чинному законі, в зв'язку з чим, зокрема, реконструкція так і не почалася на практиці. Приміром, питання згоди жителів на відселення під час реконструкції, компенсація. Найголовніше, що новий законопроект буде орієнтований на інтереси людей, які зараз проживають у такому житлі", - сказав він.

Також Парцхаладзе повідомив, що визначати, які будинки підлягають знесенню або заміні та реконструкція яких неможлива без відселення, будуть на підставі проектної документації на реконструкцію, яка пройшла відповідну процедуру обговорення та затвердження.

«Передбачається, що мешканці таких будинків мають відселятися, як основний варіант, до стартових будинків у межах кварталу (мікрорайону), який реконструюється. Крім цього, розглядається можливість тимчасового переселення до маневреного фонду та до інших рівноцінних житлових приміщень у багатоквартирних будинках, у тому числі вторинного ринку (за згодою)», - зазначив він.

За словами Парцхаладзе, новий законопроект має на меті захист інтересів громадян, а також інвесторів, убезпечення від можливих зловживань, гарантування безпеки та комфорту при реалізації програми, покращення життя людей.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіон планує до кінця року внести до Верховної Ради законопроект про оновлення застарілого житла в Україні. За словами Парцхаладзе, навіть якщо закон ухвалять у 2019 році, то ще знадобиться 2-3 роки, щоб проект можна було починати, оскільки поки інвесторам економічно не дуже цікаво входити в такі проекти в зв'язку з просіданням ринку.

Також Мінрегіон планує розробити та внести в 2019 році до Верховної Ради законопроект про ринок оренди житла.