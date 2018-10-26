До опалення в Україні вже підключено 60% соціальної інфраструктури та 45% житлових будинків

У Кабміні заявили, що в разі несвоєчасного запуску опалення стосовно місцевої влади порушуватимуться кримінальні справи.

До опалення в Україні вже підключено 60% соціальної інфраструктури (школи, дитячі садочки та лікарні) і 45% житлових будинків, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на віце-прем'єра міністра Геннадія Зубка.

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«Україна на 100% технічно готова до проходження опалювального сезону. У центрі і на півночі країни він уже почався, і в першу чергу це стосується соціальної інфраструктури. Південь країни запустився поки що на 10-15%, оскільки температурний режим в Херсоні, Миколаєві, Одесі і Запоріжжі набагато вищий, ніж у Києві», - цитує Зубка прес-служба.

Також прем'єр-міністр учергове наголосив, що у випадках несвоєчасного початку опалювального сезону на місцях до органів місцевого самоврядування застосовуватимуться жорсткі санкції.

«Ми вже попередили, що в разі несвоєчасного запуску опалення порушуватимуться кримінальні справи. Ми звертатимемось у прокуратуру у випадках службової невідповідності і бездіяльності на місцях», - підкреслив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня.