В Україні дозволили підземні паркінги під ресторанами, концертними залами та музеями

У Мінрегіоні зазначили, що створення підземних паркінгів під такими громадськими будівлями навіть в історичних районах - це досвід європейських та інших розвинених країн.

В Україні з 1 жовтня дозволено проектувати підземні паркінги під закладами харчування, спорту, культури і охорони здоров'я (крім корпусів з палатами) за умови дотримання відповідних протипожежних та інших технічних вимог.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«З 1 жовтня цього року набрали чинності зміни до державних будівельних норм, згідно з якими дозволено проектувати підземні паркінги не лише під торговельно-розважальними центрами, а й під кафе, ресторанами, театрами, музеями, установами спорту і лікарнями (крім корпусів, де розміщені палати для безпосереднього перебування пацієнтів, які лікуються)», - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що сьогодні в Європі такі підземні парковки - це зручність для відвідувачів цих закладів і дієвий спосіб боротьби з перенасиченою кількістю припаркованого транспорту на вулицях.

«Сподіваюся, що з впровадженням такої можливості в Україні покращиться ситуація з парковками, адже зараз нестача паркувальних місць для автомобілів і завантаження центральних районів хаотично припаркованими машинами - це велика проблема для великих міст України», - написав він.

Також Парцхаладзе підкреслив, що створення підземних паркінгів під такими громадськими будівлями навіть в історичних районах - це досвід європейських та інших розвинених країн.

«Наприклад, в австрійському Відні та австралійському Сіднеї підземні автостоянки побудовані під всесвітньо відомими оперними театрами. Раніше українськими будівельними нормами дозволялося розміщувати підземні паркінги під громадськими будівлями, крім закладів охорони здоров'я, спорту, культури, громадського харчування, соцзабезпечення, шкіл, дитсадків, дитячих будинків», - написав чиновник.

Парцхаладзе повідомив, що, згідно зі змінами в нормах, паркінг має бути відділений перекриттям REI 180, а технічні приміщення закладів, під якими він розміщуватиметься, маєі бути відокремлені від нього суцільною протипожежною стіною 1-го типу.

Крім цього, паркінг повинен мати самостійні шляхи евакуації й окремі інженерні комунікації для безпеки в разі надзвичайних ситуацій.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.