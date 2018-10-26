Централізоване опалення і водопостачання в Україні помирає – голова «Нафтогазу»

За словами Коболєва, збереження централізованої системи можливе лише за умови підвищення тарифів.

Система централізованого тепло- і водопостачання в Україні скоріше мертва, ніж жива, вважає голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

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"Централізоване опалення та водопостачання в Україні скоріше мертве, в силу багатьох причин... тобто коли в певному регіоні кількість бойлерів перевищує певний відсоток, жодна компанія, яка централізовано надає послугу, не може досягти такої економії на масштабі, щоб тариф був би адекватним. Як тільки хтось перший бойлер ставить, треба підвищувати тариф, щоб тримати компанію в прибутковості. Високий тариф ще більше стимулює людей ставити бойлери, у результаті централізовані поставки вмирають. Так от, у нас такі процеси пройшли в багатьох містах. Пройшов цей поріг Київ? Не знаю. Можливо, тут ситуацію ще можна врятувати", - сказав в інтерв'ю Коболєв LB.ua.

Однак збереження централізованої системи у Києві можливе лише за умови підвищення тарифів.

"З цифр, які я бачив, випливає: теплопостачання у ДТЕК у Києві дотувалося бізнесом. Тому ситуація в Києві непроста. Вона точно вимагає грамотного і компетентного керівника, а таких людей в Україні небагато, може бути, всього кілька людей. Така людина має взяти систему під контроль, написати чіткий план її розвитку, оцінити необхідність інвестицій, запропонувати власнику грамотний шлях виходу з ситуації. Боюся, що цей "вихід з ситуації" вимагатиме непопулярних політичних рішень... Наприклад, підвищення тарифів. Якщо зберігати систему, то потрібен адекватний тариф. Не може бути собівартість 4 одиниці, а тариф 3 одиниці. Або місто має за це доплачувати", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, все літо в Києві не було гарячої води через конфлікт столичної влади з "Нафтогазом". У жовтні мер Віталій Кличко зізнався, що столична влада вивчає можливість відмови від централізованого гарячого водопостачання.