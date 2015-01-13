Депутати прийняли в першому читанні законопроект про власників багатоповерхівок

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий проект закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку (№1565).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 народних депутатів із 331, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою ухвалення проекту є вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирних будинках, пов’язаних з необхідністю створення умов для ефективної експлуатації та утримання спільного майна багатоквартирних будинків, а також визначення альтернативних методів управління.

Читайте такожНа доступне житло в держбюджеті-2015 передбачено всього 187,4 млн гривень

Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом:

- визначення поняття «багатоквартирний будинок»; майна, що належить до спільного майна; суб’єктів права власності у багатоквартирному будинку;

- встановлення механізму визначення частки кожного співвласника у спільному майні;

- запровадження у кожному багатоквартирному будинку інституціональних можливостей для представництва інтересів всіх співвласників;

- визначення та конкретизації основних прав і обов’язків співвласників багатоквартирного будинку;

- визначення простої та кваліфікованої (для найважливіших рішень) більшості голосів співвласників для прийняття рішень щодо розпорядження та управління спільним майном у багатоквартирному будинку;

- запровадження принципу пропорційності голосів співвласників відповідно до їхньої частки у спільному майні та процедури письмового опитування водночас із процедурою скликання загальних зборів;

- визначення альтернативних моделей управління спільним майном у багатоквартирному будинку (самостійно, у тому числі шляхом створення ОСББ, або передачі всіх або частини функцій на підставі договору фізичній особі-підприємцю чи юридичній особі (управителю);

- визначення порядку розподілу витрат на утримання спільного майна (пропорційно до своєї частки у спільному майні) та відповідальності співвласників багатоквартирного будинку.

Прикінцевими положеннями проекту передбачено внесення змін до інших законодавчих актів.

Зміни до Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», зокрема, передбачають: усунення штучного поділу співвласників на повноправних членів і неповноправних «не членів» ОСББ; узгодження правового режиму спільної власності в багатоквартирному будинку з положеннями Цивільного кодексу України; врегулювання питань самостійного забезпечення об’єднанням утримання багатоквартирного будинку.

Також проектом передбачено внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Цими змінами пропонується надати право кожному співвласнику багатоквартирного будинку отримувати інформацію про те, хто є власниками інших квартир і нежитлових приміщень у цьому будинку – тобто, хто разом із ним є співвласниками спільного майна в будинку.