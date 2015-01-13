Рада продовжила "будівельну амністію"

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 259 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом народного депутата від "Батьківщини" Олександри Кужель встановлюється, що орган (раніше - інспекції) державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2015 року (раніше - 2013 року) безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію (раніше - за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію):

- індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди (раніше йшлося і про прибудови до них - УНІАН), збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року; збудовані до 12 березня 2011 року:

- громадські будинки I і II категорій складності;

- будівлі і споруди сільськогосподарського призначення I і II категорій складності.

Читайте такожДепутат пропонує продовжити дію «будівельної амністії» до 2016 рокуПорядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів і проведення технічного обстеження визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в технічному паспорті.

До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до цього пункту подали документи про прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу об’єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.