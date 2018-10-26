Нацкомісія починає моніторити якість опалення в Україні

У перспективі регулятор зможе враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів у сфері теплопостачання.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), буде моніторити показники якості у сфері теплопостачання, що дозволить інформувати споживачів і всі зацікавлені сторони про рівень надання послуги.

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Як повідомляє прес-служба НКРЭКУ, відповідні проекти форм звітності були схвалені на засіданні комісії.

Зазначається, що прийняття зазначених форм звітності дозволить НКРЕКП отримувати інформацію про показники якості теплопостачання за трьома напрямками: безперервність теплопостачання (щорічно); якість теплоносія (щорічно); комерційна якість надання послуг (щоквартально).

Згідно з повідомленням, запровадження моніторингу дозволить регулятору вже зараз інформувати споживачів і всі зацікавлені сторони про показники якості послуг з теплопостачання ліцензіатів комісії, а в перспективі - враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензіатів у сфері теплопостачання.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП наприкінці серпня 2016 року прийняла постанову, яка регламентує якість послуги електропостачання і надає можливість споживачам отримувати компенсацію в разі порушення параметрів його якості. Постанова набула чинності з 13 січня 2017 року.

Дана компенсація нараховується шляхом зменшення рахунків за електроенергію для споживача за наступний місяць.