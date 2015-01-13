Рада повернула на доопрацювання законопроект про енергоефективність будівель

Верховна Рада України повернула на доопрацювання в уряд проект Закону про енергетичну ефективність будівель (№1566).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 327, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроекту є визначення правових, економічних та організаційних засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.

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У законопроекті, зокрема, визначаються: основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель; органи, уповноважені здійснювати державне управління у цій сфері та їх повноваження; організаційно-правові засади паспортизації та сертифікації енергетичної ефективності будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях; загальні засади професійної діяльності та інформаційного забезпечення в сфері енергетичної ефективності будівель.