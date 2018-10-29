Кабмін планує до осені наступного року повністю монетизувати житлові субсидії

Загальний обсяг адресної допомоги, передбачений проектом державного бюджету на 2019 рік, становить 55 млрд грн.

Процес монетизації субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг почнеться з 1 січня 2019 року, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

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"Саму монетизацію субсидій проведемо в кілька етапів. Починаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який проходитиме вперше. Частині домогосподарств, а це 1,3 млн, ми вже виплачуємо зекономлені кошти. В середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству. Наступний етап - переведення всіх на особові рахунки. Саме туди будемо спрямовувати доплату держави за оплату житлово-комунальних послуг, а вже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальних підприємств та інших постачальників комунальних послуг», - цитує прес-служба прем'єр-міністр Володимира Гройсман.

Він додав, що загальний обсяг адресної допомоги, передбачений проектом державного бюджету на 2019 рік, становить 55 млрд грн.

Як зазначив прем'єр, процес монетизації субсидій потрібно провести до осені 2019 року - до настання наступного опалювального сезону.

«Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі. Звичайно, бюрократія цьому не сприяє. Але вона ніколи і нічому не сприяє. Це величезний обсяг роботи, і ми з усім справимося», - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про створення міжвідомчої робочої групи для підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій, яку очолить перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

Робоча група повинна визначити шляхи вирішення системних проблем з надання субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ у грошовій формі на рівні кінцевого споживача і сформувати пропозиції щодо монетизації житлових субсидій.

Монетизація житлових субсидій в Україні проходитиме в три етапи: перший етап має розпочатися 1 січня 2019 року і поширюватиметься на тих громадян, які звертатимуться за субсидією з новим пакетом документів, на другому етапі до монетизації мають бути залучені громадяни, яким буде призначено субсидію на неопалювальний період 2019 року, на третьому етапі очікується повний перехід на надання субсидій у грошовій формі.

На цей момент проект державного бюджету України на 2019 рік передбачає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 55,1 млрд грн.

На початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева наголосив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії так само нараховуватимуться за соціальними нормами.