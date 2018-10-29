Інклюзію зробили обов'язковою для всіх нових шкіл та дитсадків

Відтепер під час реконструкції та будівництві садків і шкіл обов'язково повинні передбачатися доступні та універсальні класи, коридори, навчальні кабінети, ігрові кімнати, інші зали та приміщення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державні будівельні норми (ДБН) і ввів обов'язкове проектування інклюзивного простору для дітей з інвалідністю в школах і дитсадках.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, ДБН, що відповідають за проектування шкіл набули чинності з 1 вересня, а ДБН щодо дитячих садків з 1 жовтня.

"З цієї осені інклюзія в школах і дитячих садах стала обов'язковою. Відтепер під час реконструкції та будівництва цих закладів обов'язково повинні бути передбачені доступні і універсальні класи, коридори, навчальні кабінети, ігрові кімнати та інші зали і приміщення. Також у рамках облаштування безбар'єрного простору будуть створюватися окремі класи чи групи інклюзивного навчання, додаткові приміщення для медобслуговування та корекції розвитку - так звані ресурсні кімнати. Освіта в Україні має ставати доступним", - сказав він.

Парцхаладзе зазначив, що згідно з ДБН, наповнюваність класів з інклюзивним навчанням повинна становити не більше 20 учнів.

Також, за його словами, визначено проектування ресурсних кімнат - окремих спеціально обладнаних класів для дітей з особливими освітніми потребами, де вони навчаються за індивідуальним планом розвитку в супроводі корекційного педагога.

"Сьогодні такі кімнати вже працюють у багатьох оновлених школах по Україні завдяки успішній реалізації проекту Благодійного фонду Порошенка і його голови Марини Порошенко. Безбар'єрність є також одним із головних принципів проекту «Новий Освітній Простір», який зараз реалізується Мінрегіоном та Міносвіти майже в 300 школах і дитсадках України. І ми надалі продовжимо цю роботу ", - зазначив Парцхаладзе.

Також, він додав, що Мінрегіон працює над розробкою нових ефективних ДБН щодо доступності, які будуть стосуватися всіх груп населення з інвалідністю: візочників, тих, хто має проблеми зі слухом та зором, а також інших маломобільних груп.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.