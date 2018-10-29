Право на субсидії мають близько 7 мільйонів сімей – Гройсман

Прем'єр доручив віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку активно відстежувати ситуацію з початком опалювального сезону в регіонах.

За розрахунками Кабінету міністрів України, близько 7 мільйонів домогосподарств мають право на субсидії, тому безпідставна відмова їм у цьому праві є неприпустимою.

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Про це за підсумками оперативної наради щодо ситуації з початком опалювального сезону заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомила прес-служба уряду.

«Ми на рівні уряду усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створено окремі комісії, які повинні враховувати окремі обставини кожної сім'ї, яка потребує субсидії. Просив би, щоб комісії приймали людей, і якщо є реальні життєві обставини, ставали на позиції громадян. Дуже чітко треба дати всім зрозуміти, що інакше й бути не може», - цитує Гройсмана прес-служба.

Також він доручив віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку активно відстежувати ситуацію з початком опалювального сезону в регіонах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ для населення на 23,5% - до 8550 грн за тис. кубометрів.

Міністр соціальної політики Андрій Рева прогнозує підвищення тарифів на теплопостачання і гарячу воду на 16% після набрання чинності рішення Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%.