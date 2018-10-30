В Україні нові зупинки транспорту обладнають захисними стовпчиками

За словами Парцхаладзе, згідно ДБН, на під'їздах до зупинок маршрутного транспорту мають обов'язково встановлюватися огородження перильного типу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державну будівельну норму (ДБН) і ввів обов'язкове проектування на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду громадського транспорту при новому будівництві та реконструкції з 1 вересня.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, що відповідають ДБН "Вулиці та дороги населених пунктів" набули чинності 1 вересня.

"Підвищуємо безпеку людей на зупинках громадського транспорту. Вже набула чинності важлива норма з цього приводу - обов'язкове проектування захисних огорож, металевих стовпчиків перед зупинками. У попередніх нормах не містилося жодного вимоги безпеки людей на зупинках. До того ж, за останні роки кількість смертей від наїздів на зупинках громадського транспорту в Україні лише зростає. Тому введення такої норми було вкрай необхідним", - написав він.

За словами Парцхаладзе, згідно ДБН, на під'їздах до зупинок маршрутного транспорту тепер повинні обов'язково встановлюватися огородження перильного типу.

"Крім цього, на зупинках мають бути передбачені засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом і схемою руху) і автомати з продажу квитків. При цьому, вони не повинні погіршувати видимість для водіїв або заважати руху пішоходів", - написав він.

Парцхаладзе зазначив, що успішні приклади реалізації таких засобів безпеки діють у багатьох країнах Європи і світу.

"Часто такі металеві стовпчики розміщують не тільки у зупинок, але і на великих перехрестях, і у наземних переходів, де є небезпека для знаходження пішоходів. Зараз ми також розглядаємо можливість впровадження такої зміни, продовжуючи роботу і в подальшому удосконалюючи цю ДБН. Можливо навіть, щоб такі стовпчики на перехрестях підсвічувалися червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів про безпечний перехід дороги", - розповів він.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів у відповідності з їх призначенням.