Один з найбільших турецьких будівельних холдингів запропонував Україні проект реновації Рибальського півострова

Будівельна компанія Metal Yapi Konut Ukraine, що є частиною великого турецького холдингу Metal Yapi Konut, який понад 30 років успішно створює проекти на території Туреччини, вийшла з власною ініціативою запропонувати Києву проект ревіталізації Рибальського півострову. Про це повідомив член ради директорів Metal Yapi Konut, голова правління Metal Yapi Konut Ukraine Мехмет В. Сачаклиоглу.

«Український ринок нерухомості має великий потенціал в залученні закордонних інвестицій. Однак для цього важливо інтегрувати в тому числі новітні технології будівництва та управління проектами, які вже широко використовуються в розвинених країнах. Metal Yapi Konut має великий досвід роботи з такими технологіями, ми сподіваємося привнести їх на український ринок», - зазначив Мехмет В. Сачаклиоглу.

Про компанію:

Холдинг Metal Yapi Konut більше 30 років працює на ринку нерухомості Туреччини. У холдинг входять 20 підприємств, які працюють в семи галузях: будівництво та девелопмент, роздрібна торгівля паливом, енергетика, харчова промисловість, роздрібна торгівля, управління торгово-розважальними комплексами, туризм та готельний бізнес.

В т.ч. Metal Yapi Konut будує офісний центр Istanbul Tower 205 - найвищу офісну будівлю Стамбула. Проект розроблений американським архітектурним бюро SOM, відповідає платиновому стандарту LEED. Очікується, що після завершення будівництва ця споруда загальною площею близько 224 тисяч кв. м стане одним з найбільш значущих об'єктів нерухомості у всій Туреччині.